طلاب جامعة حلوان فى زيارة لصالون الشباب فى دورته الرابعة والثلاثين

القاهرة - سامية سيد - بعد انطلاق صالون الشباب فى دورته الرابعة والثلاثين الذى ينظمه قطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة، قام طلاب قسم الرسم والتصوير الزيتى بمركز الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بزيارة صالون الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الجامعة على إطلاع الشباب على الأفكار الجديدة والفنون والرسوم المتنوعة خاصة صالون الشباب الذى يمثل محاكاة لعدد من الفنانين بنفس الفئة العمرية، ويمكن لأى من الطلاب الهواة الانضمام لهذه الجولات والاستفادة منها، حيث يدعم الصالون الشباب ويحثهم على تقديم تجاربهم الفنية الشخصية من إبداع وتصميم وتنفيذ.

عقدت الزيارة ضمن مجموعة من الجولات الفنية لعدد من المعارض الفنية الثابتة مثل متحف الفن الحديث ومتحف محمود مختار والمتحف المصرى، وأيضا المعارض المتغيرة والتى تتمثل فى معارض الفنانين المعاصرين والتى تستمر لفترات محددة مثل معرض زياد بكير وقاعة الهناجر والقاعة المستديرة بقاعة نقابة الفنانين التشكيلين.

تقام هذه الجولات تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، منال السيد مدربة الرسم والتصوير، محمد عبد المنصف الإخصائى الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.