شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولى الأول لإعادة إعمار القطاع الصحى فى غزة بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولى الأول لإعادة إعمار القطاع الصحى فى غزة بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثانى.

جاء بذلك بحضور وزير الصحة الأردني فراس الهواري ونقباء الأطباء بعدد من الدول العربية، وممثلين عن أكثر من 25 منظمة دولية من بينها الهلال الأحمر المصري ويمثله الدكتور أحمد المليجي مدير إدارة الصحة والرعاية.

وقال وزير الصحة الأردني إن العاهل الأردني يولي اهتماما كبيرًا بالوضع الصحي في غزة والمدمر جراء الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، مشيرا إلى أن الأردن يقدم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الهواري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الأردن يتعاون مع جميع الجهات والمنظمات الدولية من أجل إنفاذ المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني على تواصل مستمر لمعرفة ما يحتاجه الأشقاء في غزة من مساعدات بالإضافة إلى عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية.

وينظم المؤتمر من نقابة الأطباء الأردنيين والجمعية العربية الأمريكية الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية وهيئات وجمعيات أردنية وعربية ودولية.

وأوضح نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور زياد الزعبي أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه وأهميته، سيناقش حالة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية والتعليمية الصحية في قطاع غزة وسبل إعادة إعمارها بعد العدوان الغاشم على القطاع.

وكشف انه في نهاية المؤتمر سيتم تقديم تقرير ودراسات ميدانية وخطط لإعادة بناء وتشغيل القطاع الصحي في غزة في إطار عمل دولي منظم فور وقف إطلاق النار في القطاع.

وناشد الزعبي ممثلين الدول المشاركة بالعمل على التنسيق والضغط على حكومتهم لتقديم المزيد من المساعدات إلى غزة والعمل على إعادة إعمار القطاع فورا.

ويتضمن المؤتمر، الذي يضم ورش عمل متنوعة، إطلاق مبادرة للتبرعات لإعمار القطاع الطبي بغزة، فيما يشارك بالمؤتمر أطباء من غزة، ليتحدثوا عن الواقع ميدانيا وحجم المعاناة التي يواجهونها هناك.

ويترأس لجنة برنامج المؤتمر الرئيس المشارك لمبادرة إعمار القطاع الصحي في غزة الدكتور فوزي الحموري، فيما يرأس مبادرة إعمار القطاع الصحي بغزة مدير الجمعية العربية الأمريكية الوطنية رئيس أكاديمية علوم الحياة الدكتور عمر لطوف.

