شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد إزالات التعديات على محور عبد المجيد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال ازالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبد المجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير المنطقة .

وتفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة .