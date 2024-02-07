الطفولة والأمومة: أكثر من 20 ألف زائر استفادوا من أنشطة المجلس بمعرض الكتاب

القاهرة - سامية سيد - أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، مؤكدة أن المشاركة كانت فرصة عظيمة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين لتعريفهم بالدور الذى يقوم به المجلس ولاسيما الخدمات التى يقدمها خط نجدة الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر، حيث وصل عدد المستفيدين لاكثر من 20 ألف زائر لجناح المجلس،

وأوضحت "عثمان" أن فريق عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة نفذ ما يقرب من 280 نشاط تنوع ما بين ندوات بالتعاون مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوى والتى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية، وورش عمل تحت عنوان "طفل آمن فى عالم رقمي" هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التى قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الالكترونى وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأى خطر، عبر الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل.

وأضافت "عثمان" أنه تم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال، كما عقد فريق عمل المجلس العديد من ندوات التوعية للأهالى والأسر المترددين على المعرض والتى تضمنت العديد من الموضوعات التى تهم الأسر المصرية والتربية الإيجابية وأهم وسائل التربية البديلة عن العنف، فضلا عن توزيع ما يقرب من 14000 منشور توعوى ومطبوعات وهدايا وجوائز على الأطفال وزوار الجناح تضمنوا معلومات عن خط نجدة الطفل 16000 والمبادرات التى ينفذها المجلس، معربة عن سعادتها بالاقبال الكثيف الذى شهده المعرض هذا العام.

وقالت "عثمان" إن هناك بعض الجهات الشريكة التى تعاونت فى تنفيذ بعض الأنشطة والندوات وعلى رأسهم هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمى، ومؤسسة سيف ايجيبت، موجهة لهم الشكر والتقدير لتعاونهم مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وجدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة شارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 55 والتى كانت هذا العام تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة.