شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: زيادة ميزة صندوق الانتماء للعاملين بالكهرباء بقيمة 5 علاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو مجلس إدارة صندوق الانتماء للعاملين بوزارة الكهرباء، أن زيادة ميزة الصندوق للعاملين بقيمة خمس علاوات في ظل هذه الظروف وبدون زيادة قيمة الاشتراك الشهري يعد نجاحاً كبيراً وانعكاسا للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة عبد المحسن خلف، حيث إن هناك منظومة متكاملة تعمل بشكل احترافي ومخلص من أجل تحسين إدارة موارد الصندوق وتعظيم الاستفادة منه لصالح العاملين بقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك على خلفية إعلان الجمعية العمومية لصندوق الانتماء زيادة مكافأة الصندوق بإضافة خمس علاوات خاصة إلى أجر الاشتراك، وهو ما يرفع قيمة مكافأة نهايه الخدمة التي يحصل عليها العامل، حيث انعقدت الجمعية العمومية، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق والذي تم خلاله مناقشة بنود الميزانية للعام المالي المنتهي وتم استعراض كافة الإنجازات والأعمال التي تحققت خلال العام بالإضافة لمناقشة الموضوعات على جدول أعمال مجلس الإدارة .

وأشار نقيب المرافق، إلى أن إقرار هذه الزيادة جاء على خلفية الدراسة التي قدمها مجلس إدارة الصندوق للخبير الاكتواري والتي نوه عنها عبد المحسن خلف المستشار المالي لهيئة المحطات النووية ورئيس مجلس إدارة صندوق الانتماء، خلال اجتماع مجلس الإدارة في يناير الماضي .

ولفت إلى أن صندوق الإنتماء يستفيد منه كافة العاملين في قطاع الكهرباء والطاقة حيث يتم صرف 70 شهر ميزة مكافأة صندوق الإنتماء حاليا للمحالين على المعاش بقيمة تبلغ من 30 إلى 40 الف جنيه قبل الزيادة وذلك بحسب الدرجات الوظيفية.