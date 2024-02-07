شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين شركة مياه القاهرة والشركة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة، ويمثلها المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة، والشركة المصرية للاتصالات يمثلها المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى، بشأن تمديد شبكات الألياف الضوئية لخط المياه العكرة قطر 1200 مم المار من محطة مسطرد حتى اتجاه شارع جسر السويس.

يأتى ذلك فى إطار إلتزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة بتقديم خدماتها بأعلى جودة ممكنة وفى أسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس ممدوح رسلان، أن توقيع مذكرة التفاهم بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في مجالات إدارة المرافق وتحسين البنية الأساسية. مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات.

وأضاف ان توقيع المذكرة يعد خطوة فعّالة نحو تحسين جودة الخدمات وتقديمها بكفاءة أكبر، حيث سيسهم التعاون بين الشركتين في تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتحسين إدارة المرافق، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.

فيما أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهمية التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فى مجال تطوير وتحديث الخدمات التى تقدم للمواطنين وأن هذا البروتوكول جاء بعد دراسات ومتابعات أكثر من ٧ شهور.

وقال ان تجربة الاستفادة من خطوط المياه فى وضع كابلات optical fibre يساعد على تقديم افضل خدمات للمواطنين ويقلل التكلفة ويساعد شركات المياه من خلال الإشارات والبيانات التى يتم تقديمها للشركات بشأن الاعطال والكسر المسبق بالخطوط، موضحا أن استخدام خطوط المياه فى دعم الاتصالات تم تنفيذه فى معظم دول العالم بهدف الاستفادة من البنية التحتية الأساسية و الاستفادة المتبادلة بين القطاعات.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو تحسين خدمات الشركة، حيث ستعزز استخدام الألياف الضوئية البنية التحتية المشتركة بين شركة مياه الشرب بالقاهرة والشركة المصرية للاتصالات.