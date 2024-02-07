شكرا لقرائتكم خبر عن إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان 1445 هجريا ، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الإثنين 2024 / 3 / 11 م ، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنين البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام .

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

وينشر ”الخليج 365” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.



- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.



- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الفجر 4:35، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.



- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.



- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.



- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:58، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:24.



- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.



- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.



- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.



- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.



- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.



- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30.



- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:47، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.



- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31.



- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32.



- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان



مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.



- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33.



- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34.



- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36.



- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36.



- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37.



- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38.



- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39.