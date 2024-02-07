صور.. مصر تشارك فى معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة

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واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية التي اصبحت تغزو معظم دول العالم وعليها طلبا متزايدا نظرا لجودتها لافتا الى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار حيث أصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبى.
وأشار القصير الى ان عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوق منها (30) سوق تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، مشيرا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى.
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