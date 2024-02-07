شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصر تشارك فى معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة 89 عارضا وشركة تصدير حاصلات زراعية مصرية ينطلق معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة الذي يعد من أهم وأكبر أسواق الحاصلات والخضر والفواكه الطازجة على مستوى العالم وتشارك مصر بصفه دورية في هذا المعرض الدولي، الذي يضم هذا العام أكثر من 140 دولة بأكثر من 2770 عارضا في 26 قاعة عرض، ويستمر لمدة 3 أيام.

واستعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة في تعزيز الصادرات الزراعية المصرية التي اصبحت تغزو معظم دول العالم وعليها طلبا متزايدا نظرا لجودتها لافتا الى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار حيث أصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبى.

وأشار القصير الى ان عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوق منها (30) سوق ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، مشيرا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى.