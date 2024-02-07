شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح وتتفقد إدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر
كما استعرض مسؤولو الهلال الأحمر المصرى أعداد الشاحنات التي دخلت إلي قطاع غزة منذ بداية الأحداث، والأطنان التي تحملها، والإجراءات المتبعة للدخول، بدورها وجهت فوربس الشكر إلى فريق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء علي الجهود الإنسانية التي يقومون بها، وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش قامت فوربس بزيارة معبر رفح البرى، والعبور إلي قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات. وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل صباح اليوم الأربعاء، كيت فوربس، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدولي، أثناء وصولها إلى المحافظة على متن طائرة قادمة من القاهرة.
ورحب المحافظ بالرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مقدمًا لها التهنئة على توليها المنصب منذ ديسمبر الماضي، كثاني امرأة تتولي هذا المنصب الرفيع، وثمن المحافظ، جهود الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم.
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