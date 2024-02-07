شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: وصلنا رد من حماس حول اتفاق إطارى وجميع الأطراف تدرسه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الرهائن على سلم الأولويات، ووصلنا رد حماس على مقترح الاتفاق الإطاري الذي قدمناه وسننظر فيه بالتفصيل وجميع الأطراف تدرسه الآن.

أعرب بلينكن خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الإسرائيلي، عن أمله في استكمال عملية إطلاق سراح الرهائن التي توقفت قبل أشهر، مضيفا:" واجبنا بذل الجهد لإيصال المساعدات إلى غزة ونتخذ الخطوات اللازمة لذلك.

أضاف أن بلاده تبذل الجهد لإيصال المساعدات إلى غزة ونتخذ الخطوات اللازمة لذلك، مؤكدا أن هناك مستقبل إيجابي تندمج فيه إسرائيل في المنطقة يعالج مخاوفها الأمنية ويحقق طموح الشعب الفلسطيني.