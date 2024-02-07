شكرا لقرائتكم خبر عن كبير خبراء السرطان فى بريطانيا: عدة عوامل تؤهل الملك تشارلز للتعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير خبراء السرطان البروفيسور كارول سيكورا، إنه يجب على أطباء الملك تشارلز تجنب بعض الأخطاء العلاجية الشائعة، لقد فاجأ تشخيص إصابة الملك بالسرطان الجميع - حيث جاء بعد أيام قليلة من علاجه الناجح لحالة من الأورام الحميدة في البروستاتا.

لكن الاحتمالات لصالحه عندما يتعلق الأمر بفرصه في التعافي الكامل، إنه لائق بدنيًا، ويأكل جيدًا، ويشرب القليل من الكحول، والأهم من ذلك، أن سرطانه الذي لم يتم التعرف عليه بعد، يبدو أنه قد تم اكتشافه في مرحلة مبكرة جدًا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومع ذلك، في عمر 75 عامًا، هناك بعض العوامل الحاسمة التي يجب أخذها في الإعتبار من قبل أطباء الملك وأولئك الذين يعالجون عشرات الآلاف من الرجال والنساء من نفس العمر الذين يتم تشخيص إصابتهم بالسرطان كل عام:

أولاً: يمكن للخلايا السرطانية أن تتصرف بشكل مختلف تمامًا لدى كبار السن – في السبعينيات وما فوق – مقارنة بالمصابين الأصغر سنًا.

ففي النساء، على سبيل المثال، يرتبط التقدم في السن بعدد أقل من الأورام شديدة الخطورة، وهو النوع الذي من المرجح أن ينتشر بسرعة وبقوة وتكون فرصته في البقاء على قيد الحياة أقل بكثير.

ليس من الواضح تمامًا السبب، لكن بعض الأدلة تشير إلى أن الخلايا السرطانية - تمامًا مثل الخلايا السليمة يمكن أن "تتعب" أيضًا مع تقدم العمر، يمكن أن تكون الكيمياء الحيوية الخاصة بها مختلفة عن الخلايا الخبيثة الموجودة في الجسم الأصغر سنًا، وغالبًا ما تضعف قدرتها على استعمار الأعضاء والأنسجة الأخرى.

ومن ناحية أخرى، يميل سرطان البروستاتا لدى الرجال الأكبر سنا في عمر الملك تشارلز إلى أن يكون أكثر عدوانية، على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن فرص رجل يبلغ من العمر 75 عاما في النجاة من المرض من المرجح أن تكون أقل بكثير من شخص في الخمسينات أو الستينات من عمره، حتى لو تم اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة.

في الواقع، يختلف مرض السرطان لدى كبار السن اختلافًا كبيرًا لدرجة أنه يُشار إليه الآن في بعض الأوساط على أنه تخصص طبي خاص بأورام الشيخوخة.

ولسبب وجيه في الماضي، تم إعطاء العديد من مرضى السرطان الأكبر سناً في هيئة الخدمات الصحية الوطنية جرعات سامة وربما مميتة من أدوية العلاج الكيميائي لمحاولة محو أورامهم، في حين كان العديد منهم - كما نعلم الآن - في حالة لا تسمح لهم بتحمل مثل هذا الهجوم، ولحسن الحظ، الهدف اليوم هو علاجهم حتى يعيشوا حياة كريمة مع مرض السرطان، بدلاً من محاولة تدميره بأي ثمن.

على الجانب الآخر من العملة، تمتلك هيئة الخدمات الصحية البريطانية أيضًا تاريخًا مؤسفًا في عدم معالجة بعض المرضى في الفئة العمرية للملك - على أساس أنهم كبار في السن ولن يروا سوى فائدة محدودة من العلاجات المكلفة التي يمكن أن تذهب لشخص أصغر سنًا، لكن الأمور تغيرت، يتمتع الرجال والنساء في السبعينيات من العمر هذه الأيام بصحة أفضل بشكل عام مقارنة بمن كانوا قبل 20 أو 30 عامًا، وأكثر قدرة على التعامل مع علاج السرطان.

علاوة على ذلك، أصبحت الأدوية والعلاجات أكثر لطفًا مما كانت عليه من قبل، مع انخفاض مخاطر التعرض للتسمم بها كثيرًا، وهذا سيتحسن فقط في غضون العقد القادم، سنكون قادرين على أخذ عينات من الحمض النووي للخلايا السرطانية ومن ثم استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بدقة بالدواء أو العلاج الذي سيستجيب له كل مريض على حدة - اختيار الدواء المناسب من المرة الأولى وتقليل الكثير من التجارب، والخطأ الذي نراه في رعاية مرضى السرطان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه ما زلنا لا نعرف ما هو تشخيص الملك تشارلز، أحد الاحتمالات هو سرطان المثانة الذي ربما اكتشفه الأطباء عندما أدخلوا أنبوبًا لإجراء عملية جراحية على البروستاتا واكتشفوا انسدادًا، أو ربما لاحظوا أثناء الجراحة وجود سرطان في العقد الليمفاوية، وهي عقيدات صغيرة منتشرة في جميع أنحاء الجسم تساعد على تصفية الفضلات من الدم، ولكن مهما كان الأمر، فأنا متفائل جدًا بشأن تشخيص حالته - وكذلك أيضًا بشأن التوقعات المستقبلية لمرضى السرطان الذين تم تشخيصهم في نفس العمر تقريبًا.