شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر فى ذكرى الاسراء والمعراج: اللهم كن للمستضعفين والمرابطين فى بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ،لقد شرَّف المولى -عزَّ وجلَّ- المسجد الأقصى المبارك بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج؛ حيث أُسريَ برسول الله ﷺ إليه، ومنه عرج به، وفي محرابِه صلَّى ﷺ إمامًا بالنبيين.

وتابع في تصريح له :في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجيَّة، ويُحيون في الأمة بأسرها صِلتَها بمَسرى رسول الله ﷺ وحقوقه عليها.

فاللهم في هذه الذكرى الشريفة كن للمستضعفين والمرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس؛ مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا.