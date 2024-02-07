شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بـ"الصحفيين" تشيد بقرار إخلاء سبيل عجرمة والكوربيجى وهالة فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت دعاء النجار، مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين بقرار إخلاء سبيل الزميلات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمى.

وأكدت دعاء النجار، فى تصريحات صحفية، أنها خطوة عظيمة في إطار جهود الدولة المصرية للإفراج عن المحبوسين وتعزيز الحقوق والحريات وتطبيق إستراتيجية حقوق الإنسان.

وتمنت مقررة لجنة المرأة سرعة الإفراج عن باقي الزملاء الصحفيين المحبوسين قريب ومن لم يتوطوا في عمليات إرهابية.