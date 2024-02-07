شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: بلينكن يعرب عن قلقه من توسيع نطاق العمليات العسكرية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، خلال لقائه مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت عن قلقه من توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل قبل قليل.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" قد كشفت عن أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى يزور إسرائيل حاليا، طلب من الحكومة الإسرائيلية السماح له بعقد لقاء على انفراد مع رئيس أركان الجيش الإسرئيلى، هرتسى هاليفى، دون حضور أعضاء حكومة الطوارئ (كابينيت الحرب)، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وكان بلينك، قد وصل إسرائيل في وقت سابق اليوم الأربعاء في إطار جولة له هي الخامسة في المنطقة منذ "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وسط المساعي الأمريكية لدفع "صفقة" توقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المنكوب منذ ذلك الحين.