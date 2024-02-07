شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف لعدد من البلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن قصف مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عددا من البلدات فى القطاعين الغربي والأوسط بالجنوب اللبناني.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن فى وقت سابق، عن استهدافه التجهيزات الفنية فى موقع راميا التابع لجيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين وقوع إصابات مباشرة جراء الاستهداف.