شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: قرارات الرئيس تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بحزمة الاجراءات الاجتماعية العاجلة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تلك القرارات ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية، وتأكيدا على شعور الرئيس بالشارع المصرى.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات لليوم السابع: على الرغم من الأزمات العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على اتخاذ حزمات متتالية غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة بشكل خاص، حيث تشمل هذه القرارات أكبر حزمة اجتماعية وضمت كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين لمساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية.

وأكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، لمواجهة المتلاعبين بالأسواق، ليشعر المواطنين بتلك القرارات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.