شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة: قرارات الرئيس تخفف من العبء على العاملين وأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات الجديدة التي أصدرها لتخفيف العبء على العاملين وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس "إنسان" فى المقام الأول يشعر بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف مرسال: حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة "تاريخية" تعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس السيسى بمساندة المواطنين، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لمجابهة موجة الغلاء التى يشهدها العالم ومصر كجزء منه، مشيرا إلى أن القرارات أيضا تؤكد قوة الاقتصاد المصرى فى ظل الأوضاع غير المستقرة التى يشهدها العالم والاقتصاد العالمى، كما أنها ترد على كل المشككين أن مصر قوية، خاصة أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متكررة خلال الفترة القليلة الماضية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.