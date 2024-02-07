شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشيد بقرار الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن هذه القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات، مؤكدا أن هذه القرارات للحفاظ على استقرار المواطن من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وخدمة عملية التنمية.
وقال رئيس جامعة حلوان، إن قرارات الرئيس السيسي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، لأنه يتابع بدقة وعن كثب المواطنين ويدعو قيادات الدولة لتكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه بصورة مستمرة.
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