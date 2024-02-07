شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشيد بقرار الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالقرارات المهمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن هذه القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات، مؤكدا أن هذه القرارات للحفاظ على استقرار المواطن من أجل تحقيق أعلى إنتاجية وخدمة عملية التنمية.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن قرارات الرئيس السيسي من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، لأنه يتابع بدقة وعن كثب المواطنين ويدعو قيادات الدولة لتكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه بصورة مستمرة.