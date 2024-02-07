شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: قرارات الرئيس تعكس إصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية وجاهزون لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر
ووجه رئيس التأمينات الشكر للرئيس السيسى نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم، داعياً الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والرخاء والازدهار.
وكشف عوض أن الهيئة ستعكف على إعداد مشروع قانون الزيادة التي قررها السيد الرئيس وستبذل قصارى جهدها لإنجازه ثم رفعه لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيداً لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس والتي تصرف يوم 1 مارس، مشيراً إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
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