شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: أبطالنا قتلوا وأصابوا أكثر من 20 ألف مقاتل من حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية إن الجيش الإسرائيلى يقوم بمعجزات ويتقدم بشكل منهجى للوصول إلى أهداف الحرب، التى حددت النصر الكامل هدفا منذ البداية، قائلا: "لن نرضى بأقل من ذلك، ولن نعود حتى ننتصر، وهذا على عكس ما يقال لنا منذ بداية الحرب من مسئولين سابقين أو حتى المجتمع الدولى".

وأضاف: "مقاتلونا الأبطال أثبتوا عكس ما قيل لنا وما قيل إنه مستحيل وكل الأهداف التي حددها المستوى السياسى الجيش حققها وقتل وأصاب أكثر من نصف قوات حماس وندمر بقايا المخربين ، جنودنا قتلوا اكثر من 20 ألف مقاتل من حماس ، جنودنا يدمرون مخازن الصواريخ ومقار القيادة ويقاتلون الآن في خان يونس معقل حماس الأساسى".