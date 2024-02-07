شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مقاتلات أمريكية وبريطانية تستهدف مواقع للحوثيين بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبا عاجل أن هناك غارتين للطيران الأمريكى والبريطانى استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأربعاء، شن جماعة الحوثى فى اليمن هجمات صاروخية ضد سفن فى جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت "سنتكوم" في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه صباح أمس، أطلق المسلحون الحوثيون 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البيان أن 3 من الصواريخ البالستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة "أم ڤي ستار ناسيا"، وهي ناقلة بضائع يونانية من حيث الملكية والإدارة وترفع علم جزر مارشال أثناء إبحارها في خليج عدن.

وأضاف البيان أن السفينة "أم ڤي ستار ناسيا" أبلغت عن وقوع انفجار تسبب في أضرار طفيفة، دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى اعتراض السفينة "يو أس أس لابون" (DDG 58) والتي تعمل بالقرب من الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا"، صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون، واستطاعت إسقاطه بنجاح.

وأشار البيان إلى استمرار الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا"في الإبحار نحو وجهتها، دون تحديد مسار إبحارها.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية، أعلنت - أمس - أن الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا" كانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى الهند، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء محاولة استهدافها.