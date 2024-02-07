شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بقرارات الرئيس السيسى بزيادة أجور ومعاشات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسئولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية".