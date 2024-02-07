شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الاتصالات يشيد بقرارات الرئيس السيسى لتخفيف أعباء المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد حنفى، رئيس النقابة العامة للإتصالات، بالقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية،اليوم لرفع الأعباء المالية عن المواطنين وتخفيف الضغط المالي عليهم.

وأعرب محمد حنفي عن تقديره وامتنانه لهذه القرارات التي تأتي في إطار سعي الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد حنفى ان هذه الإجراءات ستسهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر المصرية وتخفيف الضغط المالي عنها.

وأوضح حنفي أن هذه القرارات تأتي في الوقت المناسب وتعكس الحرص الكبير من الرئيس السيسي على رفع معاناة المواطنين، وتبعث برسائل طمأنينة بأن الرئيس يشعر بمعاناة الموطن المصري

وان مثل هذة القرارت تعمل على توفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد حنفي أن رفع الأعباء المالية عن المواطنين يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

وفي ختام تصريحاته، أوضح حنفي ان جميع العاملين في قطاع الاتصالات يتقدمون بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات التي من شأنها رفع وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.