شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة بدعم الفئات الأقل دخلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومقرر مساعد النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل، والتى من المقرر أن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تلك القرارات تؤكد أن الدولة تهتم بالفئات الأقل دخلا بشكل كبير جدا خاصة أنهم أصحاب الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتكافل وكرامة.

وأضاف البدوى فى تصريحات لـ"الخليج 365": "الرئيس السيسى أعلن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة، انطلاقا من شعور الدولة بضرورة دعم المواطنبن، وتأكيدا على أنها مهمومة دائما بالوضع الاجتماعى للدولة"، قائلا: "إلا أنه فى المقابل لابد من ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، ليستفيد المواطنين بتلك الزيادات".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.