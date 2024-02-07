شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك إيجابى".. اعرف ازاى تبلغ عن جشع التجار وارتفاع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب السلع والبيع بأزيد من السعر المعلن من خلال الخط الساخن 19588، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لأى مخالفات من شأنها احتكار السلع أو منع التداول عن المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، ويأتى ذلك في الوقت الذى توفر فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.