شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: لا يمكن لحماس لعب أى دور في حكم غزة بعد الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، انتونى بلينكن، في مؤتمر صحفى عرضتها قناة القاهرة الإخبارية، إن بعض مواقف حماس تساعد على التوصل لاتفاق هدنة مؤكدا انه لا يمكن لحماس لعب أى دور في حكم غزة بعد الحرب، وندرس بعناية ردها على اتفاق الهدنة.

وتابع: قدمنا مقترحات لإسرائيل لحماية المدنيين جنوبي قطاع غزة، وندرس مختلف التفاصيل للتوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، ولابد من الحفاظ على أونروا والمهام التي تقدمها.