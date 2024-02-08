شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات التصنيع الزراعى 5 مليارات دولار ونتجه لدعم القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عملنا الفترة الماضية على الصادرات ولدينا إنتاج جديد ومنتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات التى تتبع تراقب من وزارة الزراعة، ومتابعة الأسواق وفتحها واشتراطاتها.

أضاف السيد القصير خلال مداخلة ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، القيادة السياسية دعمتنا فى منظومة التكويد والتتبع، ورفعنا منظومة المعامل التى لدينا وأصبحت معامل مرجعية وهى منظومة تعمل على أحدث مستوى.

أكد السيد القصير أن تطوير المنظومة يعطينا دعم، ونتجه لتدعيم القطاع الخاص، وقمنا بعمل وثيقة ملكية الدولة لنتمتع بمشروعات القطاع الخاص، الصادرات من التصنيع الزراعى وصلت لـ 5 مليارات دولار، ولأول مرة فى تاريخ مصر نفتح السوق اليابانى أمام الصادرات، مضيفا نصدر 4 آلاف منتج زراعى ولا يوجد دولة فى العالم تقوم بحظر أى منتج زراعى مصرى.

تابع وزير الزراعة، نأخذ فى الإعتبار السوق المحلى قبل التصدير، كاحتياج السوق للبصل مثلا، فضلا عن عدد المواطنين كبير والأراضى محدودة، كما قمنا بعمل تحول رقمى فى الحجر الزراعى.