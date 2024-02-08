نشرة التوك شو| موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وآخر وقت للتسجيل بمبادرة "المصريين بالخارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو موسى: تحرك السعودية للتطبيع مع إسرائيل كذبة كبرى

قال عمرو موسى، إن الناس انزعجوا وتألموا مما يحدث فى غزة، مشيرا إلى أن الحرب لم تأت من فراغ وحدثت بناء على تراكمات وأحداث متعددة.

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متحدث الرئاسة: إعلان نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد بعد الانتهاء منها

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مفاوضات صندوق النقد الدولى، سيتم الإعلان عنها عندما تكون جاهزة، لافتا إلى أن الصندوق يلمس جدية الحكومة المصرية، ومنذ 2016 لم تتغير الجدية ولكن تغيرت الظروف المحيطة.

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وزيرة الهجرة تكشف آخر موعد للتسجيل في مبادرة "المصريين بالخارج"

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تقدم محفزات للمصريين بالخارج بشأن تحويلاتهم، مضيفة أن مليار و700 مليون دولار هي قيمة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

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تيسيرات للمواطنين.. "الحكومة" تكشف موعد صدور لائحة مشروع قانون مخالفات البناء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تفعيل مشروع قانون مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة الخاصة بالقانون 22 فبراير الجاري بتيسيرات كثيرة للمواطنين.

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متحدث الرئاسة: الرئيس وجه الحكومة بضبط الأسعار وتوفير السلع بالأسواق

كشف المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

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رئيس هيئة التأمينات يكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها اليوم، والتي تؤكد عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات.

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