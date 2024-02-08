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القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف قيادى فى كتائب حزب الله العراقى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الامريكية استهداف قيادى في كتائب حزب الله العراقى يمسيرة في بغداد.

وكانت  سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الانفجارات شرق العاصمة العراقية بغداد، ويحاول الدفاع المدني العراقي يحاول السيطرة على الحرائق التي شهدتها مواقع الانفجارات، وفرضت قوات الأمن العراقية أطواقا أمنية على أماكن متفرقة في العاصمة بغداد

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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