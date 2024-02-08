شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف قيادى فى كتائب حزب الله العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الامريكية استهداف قيادى في كتائب حزب الله العراقى يمسيرة في بغداد.

وكانت سيارات الإسعاف والشرطة هرعت إلى موقع الانفجارات شرق العاصمة العراقية بغداد، ويحاول الدفاع المدني العراقي يحاول السيطرة على الحرائق التي شهدتها مواقع الانفجارات، وفرضت قوات الأمن العراقية أطواقا أمنية على أماكن متفرقة في العاصمة بغداد