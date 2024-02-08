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شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2024.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وينشر "الخليج 365 " تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوى 2024 فى النقاط التالية:
- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى 2024 للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.
- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.
- التأكد من إعلان المحلات عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.
- تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.
- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
الأوكازيون الشتوى
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