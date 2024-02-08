شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: لن يتقدم الطالب لامتحانات الدبلومات حال عدم تسجيله الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية تسجيل طلاب شهادات الدبلومات الفنية استمارة التقدم لامتحانات، مشددة على أنه لن يتم تقدم الطالب لامتحان الدبلوم وقبول أوراقه بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب ما لم يتم إدخال بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني والحصول على كود لكل طالب، ويتم سحب صورة الطالب عن طريق اسكانر) ووضعها على الاستمارة الإلكترونية عند التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ووضعها أيضا على نموذج تحقيق الشخصية الذي يتم طباعته إلكترونيا بلجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجيل البيانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم توقير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لنظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الفنية "صناعي - تجارى - زراعي - فندقي"، وذلك للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب التعليم الفني تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بوابة مركز المعلومات بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، وفي حالة إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسي.