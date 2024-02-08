شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية الشتوية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية الشتوية. وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية الشتوية، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية للمقاصد السياحية الشتوية.



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