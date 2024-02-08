شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتتظلم على نتيجتك فى الامتحانات.. إليك خطوات تقديم الطلب بالإدارة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة استقبال طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث انتهت المدارس من إعلان نتائج امتحانات جميع طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

ويمكن للطلاب في محافظة الجيزة التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، باتباع الخطوات التالية:

- التقدم بطلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها في المادة الواحدة لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، و35 جنيها لطلاب الشهادة الإعدادية، و40 جنيها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- حال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن الدراسة تنطلق السبت 10 فبراير الجاري فى عدد من المحافظات على أن تنتظم الأحد 11 فبراير فى 50 ألف مدرسة بمختلف المحافظات، مشددة على أن إجازة نصف العام الدراسي تنتهى بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.