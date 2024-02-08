شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد المناسب لزراعة محصول الفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً خلال النصف الاول من شهر فبراير ، وعليه ينصح ببداية زراعة الفاصوليا و تطهير التقاوي قبل الزراعة خاصة خاصة لو كانت ستزرع بعد فاصوليا أو بطاطس شتوي .

وهناك معلومات ومحددات اساسية نتعرف عليها فى التقرير التالى :

1- الفاصوليا لا تتحمل ملوحة التربة أو ملوحة مياه الري فإن التربة يجب أن لا تزيد الملوحة بها عن 600 – 800 جزء في المليون أما في مياه الري فيجب أن لا تزيد عن 500 – 700 جزء في المليون حتى يمكن إنتاج الفاصوليا بكفاءة كمية وجودة عالية وصالحة للتصدير.

2- مستوى ماء الأرض: تنتج الفاصوليا في الأراضي التي بها مستوى منخفض من ماء الأرض إذ يجب أن لا يرتفع مستوى ماء الأرض وحيث أن جذور الفاصوليا تصل إلى 30 – 50 سم عمقًا تبعًا للنصف والمعاملات الزراعية، لذا يجب أن يقل مستوى ماء الأرض عن ذلك بحوالي 20 سم تقريبًا.

3- مواعيد الزراعة: الميعاد الامثل هو بعد 15 فبراير ولا ينصح بالتبكير او التأخير كثيرا عن هذا الميعاد حيث ان إنبات البذور يأخذ مدة أطول في درجات الحرارة المنخفضة أما التزهير فإنه يتم بنجاح في مدى أضيق بكثير فهي لا تتحمل ارتفاع الحرارة عن 35 ْم وكذلك يصعب العقد تحت درجات 10 – 12 ْم درجة الحرارة المناسبة للتزهير ما بين 18 – 25 ْم.