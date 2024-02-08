شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تغطى سماء القليوبية والمرور يناشد المواطنين توخى الحذر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية، اليوم الخميس، ظهور شبورة كثيفة تغطي سماء المحافظة والطرق والمحاور الرئيسية بها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط مناشدة الإدارة العامة لمرور القليوبية، المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة وانتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور سواء بالأكمنة الثابتة أو المتحركة.

وغطت شبورة مائية كثيفة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد محمد البطوطي، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وأعلن مرور القليوبية، انتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، كما طالب المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.