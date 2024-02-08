شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس القبرصى يستقبل وزير الخارجية فى مستهل زيارته إلى نيقوسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكرى بمقر الرئاسة القبرصية، وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى نيقوسيا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على منصة (أكس)- "مصر وقبرص.. علاقات صداقة تاريخية.. وتعاون متعدد الأطر يستند إلى رؤى متقاربة ومصالح مشتركة.. وتنسيق وثيق حول التحديات المشتركة".

وكان شكري قد توجه في وقت سابق اليوم إلى نيقوسيا في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات بين البلدين، والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير أبوزيد أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما تستهدف الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية.