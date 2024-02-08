شكرا لقرائتكم خبر عن غارات أمريكية - بريطانية على منطقة رأس عيسى فى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الأمريكي والبريطاني 3 غارات على منطقة رأس عيسى في الحديدة باليمن، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط "سنتكوم"، أمس الأربعاء، شن جماعة الحوثى فى اليمن هجمات صاروخية ضد سفن فى جنوب البحر الأحمر وخليج عدن .

وذكرت "سنتكوم" في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه صباح أمس، أطلق المسلحون الحوثيون 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن .

وأوضح البيان أن 3 من الصواريخ البالستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة "أم ڤي ستار ناسيا"، وهي ناقلة بضائع يونانية من حيث الملكية والإدارة وترفع علم جزر مارشال أثناء إبحارها في خليج عدن .