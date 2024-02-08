شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اليوم وبدء الدراسة بالترم الثانى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الخميس إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير الجارى.

وأكدت المديريات التعليمية، استعداداتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالمدارس، مضيفة أن أعمال الصيانة البسيطة تم الانتهاء منها، كما تم استلام الكتب الدراسية، وسيتم توفيرها للطلاب مع بداية الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في شهر مايو 2024، كنا اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خريطة توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني.