شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة عدد من الملفات وتوجيهات الرئيس بالحزمة الاجتماعية الجديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تايع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول".