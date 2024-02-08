شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: القطار السريع يختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، مايكل بيتر - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية قائد تحالف (سمنيز / اوراسكوم / المقاولون العرب ) المنفذ لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق، حيث تم متابعة تقدم الاعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل أعمال جسر القطار والمحطات والأعمال الصناعية التي تشمل كباري المسار وكباري السيارات والاخوار وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام .

وتم استعراض قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الاول من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمي وجاري تصنيع القطارات الإقليمية او السريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها .

وأشاد الوزير بشركة سيمنز التي تستخدم أحدث أنواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائيهة السريعة في العالم مؤكدا أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

وأكد وزير النقل أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة حيث جاري حاليا تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القائمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، مشيرا الى خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 الف فرصة عمل غير مباشرة .

من جانبه، قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: " نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر، وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع، مشيدا بحرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحقيق التنمية وخدمة مجالات الصناعة والزراعة والسياحة في مصر.