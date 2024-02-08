شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الباكستانية: مقتل 4 من أفراد الأمن إثر انفجار قنبلة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 4 من أفراد الأمن إثر انفجار قنبلة شمالي البلاد، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأعلن مسئولون باكستانيون، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانفجارين اللذين وقعا فى جنوب غربى البلاد بالقرب من مكاتب اثنين من مرشحى الانتخابات، إلى 28 شخصا على الأقل.

وذكرت صحيفة "ذا دون" الباكستانية، أن الانفجار الأول راح ضحيته 18 شخصا، وقع عند مكتب مرشح مستقل للانتخابات في مقاطعة "بشين" بإقليم "بلوشستان".. في حين وقع الانفجار الثاني في منطقة "قلعة سيف الله" القريبة من الحدود الأفغانية بالقرب من مكتب حزب جمعية علماء الإسلام، وراح ضحيته 10 أشخاص.

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