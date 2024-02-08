شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين كلية فنون تطبيقية حلوان ومؤسسة صناعية لدعم اقتصاد المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع مؤسسة خاصة وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقام بتوقيع البروتوكول الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة وحدة البحوث والتطوير، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس المؤسسة.

ويهدف البروتوكول لدعم التعاون في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة لدعم العلماء الشباب المصريين وتحقيقاً لتنسيق الجهود الوطنية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وإيجاد الحلول العلمية للمشاكل ذات الأولوية في سبيل تحقيق اقتصاد المعرفة وتنسيقا لجهود الجانبين في هذا المجال، وبناء القدرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة حلوان وكلية الفنون التطبيقية من أجل تحقيق الشراكة مع المؤسسات التي لها دور في دعم وتطوير المشاريع القومية، والتعاون لترجمة نتائج البحوث العلمية لدعم اقتصاد المعرفة، والحصول على منتج يخدم المجتمع، وحل مشكلات فعلية في الصناعة والمجتمع، وتعزيز فرص التعاون بين العلماء الشباب المصريين.

وتتعاون جامعة حلوان مع المؤسسة من خلال البروتوكول من أجل تشجيع الشباب وإيجاد فرص عمل لهم لتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة مشروعات تنموية قائمة على ترجمة وتوظيف نتائج البحث العلمي لخدمة المجتمع وسد الفجوة التكنولوجية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع متكامل لبناء القدرات للشباب المصري.

وعقدت فعاليات توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب الهيبيري رئيس قسم التصميم الصناعي.