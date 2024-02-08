شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل العام: قرارات زيادة الأجور انحيازا إنسانيا لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد كامل، رئيس نقابة النقل العام، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، بالقرارات الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتى صدرت أمس، لكونها تساهم مباشرة في رفع دخول العاملين واصحاب المعاشات.

وأكد " كامل" فى برقية بعث بها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن توجيه الحكومة بتنفيذ قرارات زيادة الأجور من الشهر المقبل يأتى فى اطار توفير "حياة كريمة" للشعب المصرى وفى القلب منه العمال مقدما موفور الشكر والتقدير للرئيس السيسى والقرارات التى تسببت فى عموم البهجة بين جموع الطبقة العاملة.

تابع: " كامل " مثمنا مجموعة الحزم الاجتماعية ومنها زيادة أصحاب المعاشات الى 15% يستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وهو يعد انحيازا انسانيا لمحدودى الدخل نثمنه ونشيد به .. مع كل قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة.

أضاف أن مجلس ادارة نقابة النقل العام قرر تفاعلا مع قرارات زيادة الأجور ابرام بروتوكول تعاون مع الاتحاد الاستهلاكى لتوفير السلع بأسعار مناسبة لعمال النقل العام حتى لا يلتهم مافيا تجار غلاء الأسعار تلك الزيادات.