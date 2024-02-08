شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تثمن حزمة الحماية الاجتماعية وتطالب بإقرار قانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامة عبد الحى، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.