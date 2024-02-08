شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد (1444) ندوة علمية تحت عنوان "الإسراء والمعراج.. دروس وعبر" والان مع تفاصيل الخبر
ففي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ (25) مسجدا منها: مسجد الجامع الكبير، ومسجد المدينة المنورة.
ففي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ( 24) مسجدا منها: مسجد صادق الرافعي، ومسجد السلام.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (23) مسجدا منها: مسجد الرحمة الشرقي، ومسجد البر والتقوى.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوات بـ (12) مسجدا منها: مسجد التوفيقي، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (40) مسجدا منها: مسجد التقوى، ومسجد أولاد سند.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بـ (44) مسجدا منها: مسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد البردة الشريفة.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بـ(17) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد الصحابة.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بـ ( 24) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد أم القرى.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بـ (43) مسجدا، منها: مسجد الكبير، ومسجد الجوهري.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بـ (13) مسجدا منها: مسجد ناصر، ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوات بـ (18) مسجدا، منها: مسجد التنعيم، ومسجد الروضة.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بـ (16) مسجدا منها: مسجد دار السلام، ومسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بـ (53) مسجدا، منها مسجد العارف بالله، ومسجد السلام.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت الندوات بـ ( 22) مسجدا منها: مسجد الرحمن، ومسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بـ ( 90) مسجدا، منها مسجد سادات قريش، ومسجد الفتح.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوات بـ (39) مسجدا، منها مسجد الميناء الكبير، ومسجد أبو التوبة.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بـ ( 57) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بـ ( 25) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بـ ( 56) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد المعلمين.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بـ ( 100) مسجدا، منها مسجد النصر، ومسجد الشهداء.
وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـ ( 214) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد فجر الإسلام.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـ ( 58) مسجدا، منها مسجد المطار، ومسجد أبو شوك.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـ (30) مسجدا، منها: مسجد سيدي شبل، ومسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بـ ( 34) مسجدا، منها: مسجد عبد الله بن عباس، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـ ( 110) مسجدا، منها: مسجد شعراوي، ومسجد مصطفى كامل.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـ ( 252) مسجدا، منها: مسجد الروضة، ومسجد الرحمن.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوات بـ ( 43) مسجدا، منها: مسجد الفولي، ومسجد العرفاني.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بـ ( 102) مسجدا، منها: مسجد المغربي الكبير، ومسجد الحي القيوم.
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