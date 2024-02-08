شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد (1444) ندوة علمية تحت عنوان "الإسراء والمعراج.. دروس وعبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف انها عُقدت مساء الأربعاء 7/ 2/ 2024م (1444) ندوة علمية بعد صلاة العشاء: حول موضوع: "الإسراء والمعراج...دروس وعبر" ، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف السويس أقيمت الندوات بـ (25) مسجدا منها: مسجد الجامع الكبير، ومسجد المدينة المنورة.

ففي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بـ( 24) مسجدا منها: مسجد صادق الرافعي، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (23) مسجدا منها: مسجد الرحمة الشرقي، ومسجد البر والتقوى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت الندوات بـ (12) مسجدا منها: مسجد التوفيقي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت الندوات بـ (40) مسجدا منها: مسجد التقوى، ومسجد أولاد سند.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت الندوات بـ (44) مسجدا منها: مسجد عمر بن عبد العزيز، ومسجد البردة الشريفة.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيمت الندوات بـ(17) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت الندوات بـ ( 24) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد أم القرى.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت الندوات بـ (43) مسجدا، منها: مسجد الكبير، ومسجد الجوهري.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت الندوات بـ (13) مسجدا منها: مسجد ناصر، ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت الندوات بـ (18) مسجدا، منها: مسجد التنعيم، ومسجد الروضة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت الندوات بـ (16) مسجدا منها: مسجد دار السلام، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت الندوات بـ (53) مسجدا، منها مسجد العارف بالله، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت الندوات بـ ( 22) مسجدا منها: مسجد الرحمن، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت الندوات بـ ( 90) مسجدا، منها مسجد سادات قريش، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت الندوات بـ (39) مسجدا، منها مسجد الميناء الكبير، ومسجد أبو التوبة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت الندوات بـ ( 57) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت الندوات بـ ( 25) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بـ ( 56) مسجدا، منها مسجد ناصر، ومسجد المعلمين.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت الندوات بـ ( 100) مسجدا، منها مسجد النصر، ومسجد الشهداء.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت الندوات بـ ( 214) مسجدا، منها مسجد النور، ومسجد فجر الإسلام.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت الندوات بـ ( 58) مسجدا، منها مسجد المطار، ومسجد أبو شوك.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت الندوات بـ (30) مسجدا، منها: مسجد سيدي شبل، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت الندوات بـ ( 34) مسجدا، منها: مسجد عبد الله بن عباس، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بـ ( 110) مسجدا، منها: مسجد شعراوي، ومسجد مصطفى كامل.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت الندوات بـ ( 252) مسجدا، منها: مسجد الروضة، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت الندوات بـ ( 43) مسجدا، منها: مسجد الفولي، ومسجد العرفاني.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت الندوات بـ ( 102) مسجدا، منها: مسجد المغربي الكبير، ومسجد الحي القيوم.