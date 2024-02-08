شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطالب الراسب فى الدبلومات الفنية يحرر إقرارا لدخول امتحان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحرر الطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إقرار لأداء الامتحان في الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية 2024، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية في يونيو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، علي الطالب الراسب في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أن يحرر إقرار واحدا فقط طبقاً لحالة رسوبه :-

- الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدى الامتحان في مواد رسوبه فقط.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات فقط "له أن يختار مادة أو مادتين على الأكثر.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم عليه أداء الامتحان فيها وله أن يختار مادة أخري «إذا رغب في ذلك» لأداء الامتحان فيهما.

- الطالب الراسب في المجموع الكلي وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما والنجاح في المجموع الكلي للدرجات.

وأكدت وزارة التعليم، على أن إدارة المدرسة هي المسئولة عن مراجعة جميع البيانات وصحتها وترصد للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول.