شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية بجامعة حلوان تكرم أبناء العاملين المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جامعة حلوان حفلا لتكريم أبناء العاملين المتفوقين في الشهادات العامة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، الأستاذ هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور السيد قنديل إن هذه الأجيال هم الأمل في وصول البلاد إلى بر الأمان عن طريق التسلح بالعلم والمعرفة والإخلاص، مؤكدًا أن هذا اليوم لجني الثمار وتكليل الجهود، مهنئًا الجميع بتفوقهم العلمي في دراستهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح الباهر في حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتز بتنظيم هذه الاحتفالية إسهاما في توطيد أواصر الألفة بين منتسبيها.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن تكريم أبناء العاملين أصبح تقليدًا سنويا في الجامعة منذ سنوات، وهذا الحفل يعد فرصة مهمة لتقديم الشكر والعرفان لجميع منتسبي الجامعة وتوجيه التحية لأبنائهم المتفوقين.

هذا وقد قام بتنظيم الحفل اللجنة النقابية للعاملين، وأفاد الأستاذ محمود عرفة الممثل القانوني للجنة أن الحفل تضمن تكريم 60 من أبناء العاملين الحاصلين على شهادات تفوق في جميع المراحل التعليمية، مع تقديم هدايا عينية وشهادات تقدير لهم، حيث يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام الجامعة بالعاملين بها وأبنائهم وتقديرها لجهودهم وتفانيهم في العمل لرفع شأن الجامعة.

كذلك تضمن الحفل تكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة السابق لما قدمه من جهد وتفانى في خدمة الجامعة، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين مع قيادات الجامعة.