شكرا لقرائتكم خبر عن ‫كيف قسم الفلاح المصرى القديم شهر أمشير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم شهر أمشير سادس الشهور القبطية ويطلق عليه "زعابيب أمشير" لكثرة العواصف الترابية التي قد تملئ سمائه، حيث يشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو.

واستمد أمشير إسمه من "مجير" رمز الريح لدى قدماء المصريين وبنهاية شهر أمشير تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، ويأتى من بعده برمهات فصل النماء عند قدماء المصريين الذى ينحسر فيه فيضان النيل وتنمو المحاصيل.

وفى التقرير التالى نتعرف على تقسم الفلاح المصرى القديم لشهر أمشير :

1- العشرة الأولى سماها "مشير" ويقولون عنها عشرة الغنام و هو راعى الغنم لأن بداية الدفا تجعله يخرج بالغنم والحقيقة انه ينخدع بالدفا حيث يعود بعده البرد.

2- العشرة التانية سماها "مشرشر" أو عشرة المعيز و يشتد فيها البرد ويكون هناك هواء وأمطار تجعل الماعز تموت .

3- العشرة التالتة سماها "شراشر" ويقولون عليها عشرة العجوز لأن كبار السن يعودون للحركة بعد رجوع الدفا .