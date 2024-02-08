شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن إسقاط طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، إسقاط طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

استُشهد شاب فلسطينى يدعى "محمد خليل البرغوثى" من بلدة كفر عين، شمال غرب رام الله، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها للبلدة المذكورة.

وقالت مصادر طبية، إنه باستشهاد الشاب "محمد البرغوثى" يرتفع عدد الشهداء فى الضفة الغربية، بما فيها القدس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين إلى 386 شهيدًا.

وفى نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب شاب بجروح خطيرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى الرصاص عليه عند حاجز "دير شرف".

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب أحد الشبان خلال تواجده قرب حاجز دير شرف، الأمر الذى أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.