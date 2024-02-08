شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات مهمة لازم تعملها لو لوحة عربيتك اختفت والان مع تفاصيل الخبر
- تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من خلالها أنّه جرى فقد اللوحة ثم نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.
- الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجبارى دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسيه والموتور.
- يتم إجراء فحص فنى للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.
- على صاحب السيارة ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.
- يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه.
- تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.
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